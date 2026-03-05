Экс-посол Британии жестко высказался об агрессии США против Ирана

Форд: Агрессия США против Ирана подорвала порядок, основанный на правилах

Агрессия США против Ирана не имеет законного оправдания, она подорвала порядок, основанный на правилах. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд в интервью агентству IRNA.

«В любом случае, агрессия против Ирана в то время, когда дипломатический процесс еще продолжался, демонстрирует недобрые намерения американцев, ведущих переговоры. У Ирана нет стимула возвращаться к дипломатии, потому что Америке нельзя доверять», — сказал дипломат.

Экс-посол Британии в Дамаске также раскритиковал США за преследование и похищение лидеров других стран. По его словам, для Вашингтона это «по-видимому, стало обычной практикой».

«Цель этого — запугивание. Этот метод может быть эффективен в некоторых странах, но в случае с Ираном он имеет обратный эффект, и люди сплотятся вокруг нового руководства. При этом общественное мнение во всем мире также возмущено таким запугивающим поведением», — отметил Форд.

Ранее газета The i со ссылкой на источники писала, что Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток и присоединения к ударам по Ирану.