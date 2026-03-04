Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 4 марта 2026Мир

В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

The i: Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток и присоединения к ударам по Ирану. Об этом сообщает газета The i со ссылкой на источники.

«Хотя в настоящее время планов по увеличению присутствия британских войск в регионе нет, западные чиновники заявили, что все варианты остаются открытыми», — говорится в публикации.

Собеседники издания подчеркнули, что ситуация развивается и меняется стремительно, поэтому исключать нельзя ничего.

Один из рассматриваемых вариантов участия Британии — сопровождение Военно-морским флотом коммерческих судов через Ормузский пролив, где в последние дни происходили атаки беспилотников на суда.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, связи Соединенных Штатов с Великобританией отличались от отношений с другими европейскими странами, и Лондон «должен быть помочь» союзникам в операции против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана обратился к лидерам стран Ближнего Востока

    Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

    Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

    Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

    Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

    Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

    В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

    Путин решил освободить принудительно мобилизованных в ВСУ венгров

    В центре Москвы перекрыли движение

    Две полоски на тесте у женщины оказались результатом рака вместо беременности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok