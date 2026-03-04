В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

The i: Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток

Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток и присоединения к ударам по Ирану. Об этом сообщает газета The i со ссылкой на источники.

«Хотя в настоящее время планов по увеличению присутствия британских войск в регионе нет, западные чиновники заявили, что все варианты остаются открытыми», — говорится в публикации.

Собеседники издания подчеркнули, что ситуация развивается и меняется стремительно, поэтому исключать нельзя ничего.

Один из рассматриваемых вариантов участия Британии — сопровождение Военно-морским флотом коммерческих судов через Ормузский пролив, где в последние дни происходили атаки беспилотников на суда.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, связи Соединенных Штатов с Великобританией отличались от отношений с другими европейскими странами, и Лондон «должен быть помочь» союзникам в операции против Ирана.