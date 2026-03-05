Германия оказалась уязвима перед атаками с воздуха

WSJ: Германия оказалась слаба защищена от атак с воздуха из-за Украины

Германия отдала большую часть своих оперативных систем на Украину из-за чего оказалась уязвима перед потенциальным атаками с воздуха. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Официальные лица признают, что Берлин перевел большую часть своих оперативных систем на Украину и восточный фланг НАТО, в результате чего сама Германия оказалась слабо защищена от воздушных атак», — передает газета.

Авторы материала также приводят данные разведывательных и оборонных ведомств, согласно которым Китай, Россия и Иран «внимательно следят» за расходами на перехватчики у стран Североатлантического альянса.

2 марта министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что Украина является крупнейшим полигоном для испытания новых вооружений.