Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 5 марта 2026Мир

Германия оказалась уязвима перед атаками с воздуха

WSJ: Германия оказалась слаба защищена от атак с воздуха из-за Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Германия отдала большую часть своих оперативных систем на Украину из-за чего оказалась уязвима перед потенциальным атаками с воздуха. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Официальные лица признают, что Берлин перевел большую часть своих оперативных систем на Украину и восточный фланг НАТО, в результате чего сама Германия оказалась слабо защищена от воздушных атак», — передает газета.

Авторы материала также приводят данные разведывательных и оборонных ведомств, согласно которым Китай, Россия и Иран «внимательно следят» за расходами на перехватчики у стран Североатлантического альянса.

2 марта министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что Украина является крупнейшим полигоном для испытания новых вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ безэкипажных катеров в Черном море

    Эксперт спрогнозировал изменения авторынка России после возвращения западных брендов

    Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

    На российском маркетплейсе нашли тысячи фейковых вещей Nike и Adidas

    16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

    ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

    Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

    Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

    МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok