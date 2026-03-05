Реклама

Глава МИД Ирана рассказал о совершенном США зверстве

Глава МИД Ирана Аракчи: США совершили зверство, атаковав фрегат IRIS Dena
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Атака США на фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки является зверством. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте социальной сети Х.

«США совершили зверство в море, в 2000 милях от берегов Ирана. Фрегат Dena, на борту которого находилось около 130 моряков, принадлежащих Военно-морским силам (ВМС) Индии, был атакован в международных водах без предупреждения. Запомните мои слова: США еще долго будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте», — подчеркнул дипломат.

Ранее США с помощью подлодки атаковали фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, жертвами удара стали десятки человек.

Судно направлялось в Иран из восточного индийского порта, когда по нему нанесли удар.

