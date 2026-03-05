Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 5 марта 2026Мир

Главный оппонент Орбана заступился за него после угроз Зеленского

Глава оппозиции Венгрии Мадьяр заступился за Орбана после угроз Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава основной оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр заступился за своего главного оппонента, премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает портал 444.hu.

Политик прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, пригрозившего Орбану неприятностями по стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ни один иностранный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству «Тисы». Я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то пусть откажется от них», — заявил Мадьяр.

Ранее Зеленский пригрозил передать в ВСУ адрес Виктора Орбана, «чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке». Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

После этого Орбан ответил, что угрозы Зеленского касаются не его, но всей Венгрии. «Он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей», — указал венгерский премьер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    Трамп назвал сына Хаменеи ничтожеством и высказался об Иране

    Губернатор Севастополя рассказал о последствиях атаки ВСУ

    Индия начала покупать срочную российскую нефть

    Момент падения самолета на жилые дома в США попал на видео

    Медведев сравнил выезд из ОАЭ с голливудским фильмом

    Российский город-герой погрузился во тьму

    В одном из регионов России запретили ездить за цветами для женщин на машинах

    Польша начала массовую депортацию украинцев

    Главный оппонент Орбана заступился за него после угроз Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok