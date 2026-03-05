Гособвинитель запросил срок для ведущей Татьяны Лазаревой

Прокурор запросил семь лет колонии для ведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, гособвинитель приговорил Лазареву к семи годам по совокупности приговоров, а также на четыре года запретить администрирование сайтов.
До этого Пресненский суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы, но Мосгорсуд отменил приговор и назначил повторное рассмотрение.
Ранее сообщалось, что телеведущая-иноагент оспорила приговор за оправдание терроризма.