Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 5 марта 2026Силовые структуры

Гражданин Румынии получил 15 лет колонии за снятое в Сочи видео

В Краснодаре осудили гражданина Румынии за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили гражданина Румынии за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 276 (Шпионаж) УК РФ.

Как установил суд, гражданин Румынии Адриан-Давид Керчо, не поддерживая политику России, решил оказать помощь противнику. В ноябре 2024 года самостоятельно связался с сотрудником Главного управления разведки Украины.

В ходе переписки он сообщил офицеру, что желает вступить в «Британский легион» на что получил предложение с безопасным выездом с территории РФ. Взамен он должен был собирать и передавать ГУР Украины информацию о военных объектах России.

12 ноября 2024 года Керчо с помощью квадрокоптера собрал и через один из мессенджеров передал координаты и другие сведения о системе ПВО в районе Сочи. При этом он осознавал, что переданные им данные будут использованы против вооруженных сил России и могут повлечь потери среди личного состава и военной техники.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина получил срок за фотографии в новом российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

    Медведев язвительно высказался про Трампа и НАТО

    В посольстве Мальты прокомментировали атаку на российский газовоз

    Россияне массово устремились в три региона страны в конце зимы

    Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok