Хегсет дал обещание главе Минобороны Израиля

Глава Пентагона Хегсет: США будут до конца с Израилем в конфликте с Ираном

США будут поддерживать Израиль до конца в контексте конфликта с Ираном. Такое обещание глава Пентагона Пит Хегсет дал израильскому министру обороны Исраэлю Кацу в ходе телефонного разговора, сообщает The Times of Israel.

«Мы высоко ценим беспрецедентное сотрудничество между вооруженными силами наших стран и возможности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) (...). Продолжайте до конца, мы с вами», — подчеркнул американский министр.

В свою очередь, Кац отметил, что Израиль «делает и будет продолжать делать все возможное» для обеспечения безопасности американских войск в регионе. Кроме того, в разговоре он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку и отметил, что сотрудничество между главой Белого дома и премьер-министром Биньямином Нетаньяху против Ирана «изменит историю».

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты в ходе операции стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить военный потенциал.