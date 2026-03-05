Реклама

14:16, 5 марта 2026

Информацию об отправке российских добровольцев в Иран опровергли

Варвара Кошечкина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В соцсетях распространились постановления глав нескольких субъектов Российской Федерации об отправке добровольцев в Иран. Речь идет про Удмуртскую Республику, Мурманскую, Самарскую, Астраханскую, Тамбовскую, Архангельскую и Иркутскую области.

В фейковых текстах ссылаются на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Такой документ действительно есть, однако в МИД РФ в 2025 году отмечали, что Договор не предусматривает оказания военной помощи Ирану.

В администрации главы и правительства Удмуртии заявили региональному СМИ Udm-info, что документ является подделкой.

Руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина также заявила «Коммерсанту», что постановление фейковое.

«Распространение подобных фейковых документов направлено на дезинформацию граждан и дестабилизацию обстановки. Призываю средства массовой информации и жителей Удмуртии не доверять этой информации, распространяемой через социальные сети. Проверить информацию на достоверность можно на официальных ресурсах органов власти», — отметила она.

Кроме того, текст фейкового постановления правительства Удмуртии начинается с фразы, которая обрывается, а в тексте есть орфографические ошибки, например, «кандидам», «согласно действующЕГО законодательства».

Власти Иркутской области также опровергли сообщения об отправке добровольцев в Иран.

«Данный документ является грубой фальшивкой и информационной диверсией. Губернатор не подписывал подобных бумаг, а само "распоряжение" содержит массу канцелярских ошибок и не числится ни в одном реестре. Очевидная цель таких вбросов — посеять панику среди населения», — сообщили официальные органы.

В постановлении от главы Тамбовской области отсутствует нумерация страниц, а формат оформления отличается от оригинальных документов.

Номер фейкового постановления от главы Мурманской области в шапке документа не соответствует официальной нумерации документов. Кроме того, в официальных документах должность и именование губернатора выделяют жирным шрифтом, а в поддельном документе этого нет.

В Архангельской области местный фактчекинг канал сообщил, что постановление — фейк.

Самих якобы постановлений нет ни на одном из официальных сайтов правительств.

Сообщение об отправке добровольцев в Иран не получило распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

