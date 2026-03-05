Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

Поцелуй актрисы Эммы Уотсон и бизнесмена Гонсало Эвиа Байльереса попал на фото

Британская актриса Эмма Уотсон и наследник богатейшей семьи Мексики Гонсало Эвиа Байльерес попали в объектив папарацци. Фото с интимным моментом пары опубликованы на сайте People.

Возлюбленных запечатлели в аэропорту во время посадки на рейс. Звезда «Гарри Поттера» была одета в серый джемпер и мини-юбку с цветочным принтом, а бизнесмен — в серую ветровку и черные брюки. Уличным фотографам удалось запечатлеть страстный поцелуй знаменитостей.

По данным Cosmopolitan, деятельность семьи Гонсало связана с горнодобывающей промышленностью, страхованием, розничной торговлей и финансами в Мексике. Кроме того, его родственники владеют сетью универмагов El Palacio de Hierro. Сам Гонсало окончил швейцарскую школу Le Rosey и Ransom Everglades School в Майами. После нее он поступил в один из лучших университетов Мексики ITAM, где получил экономическое образование.

В 2019 году Гонсало основал компанию по производству искусственного интеллекта Insate, а затем ее продал. В настоящий момент он является гендиректором международной инвестиционной фирмы HBeyond, офисы которой расположены в Нью-Йорке, Майами и Мексике.

