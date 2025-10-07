Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:40, 7 октября 2025Ценности

Звезда «Гарри Поттера» взволновала соцсети деталью в образе с Недели моды

Instyle: Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца с бриллиантом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Flores / WWD / Getty Images

Британская актриса Эмма Уотсон взволновала соцсети деталью в образе с Недели моды в Париже. Об этом сообщает Instyle.

Звезда «Гарри Поттера» появилась на показе бренда Miu Miu в розовом платье и замшевой куртке. Внимание поклонников привлекли украшения знаменитости, а именно кольцо с бриллиантом на левой руке, которое спровоцировало слухи о ее помолвке.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

По мнению ювелира Филиппа Доусона, Уотсон выбрала кольцо с бриллиантом весом около 1,5 карата.

При этом сама Уотсон никак не комментировала слухи о предполагаемой помолвке.

В сентябре Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    В Германии презентовали медаль в честь Путина

    Карпин ответил на угрозу министра спорта его уволить

    Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости