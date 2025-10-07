Звезда «Гарри Поттера» взволновала соцсети деталью в образе с Недели моды

Instyle: Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца с бриллиантом

Британская актриса Эмма Уотсон взволновала соцсети деталью в образе с Недели моды в Париже. Об этом сообщает Instyle.

Звезда «Гарри Поттера» появилась на показе бренда Miu Miu в розовом платье и замшевой куртке. Внимание поклонников привлекли украшения знаменитости, а именно кольцо с бриллиантом на левой руке, которое спровоцировало слухи о ее помолвке.

По мнению ювелира Филиппа Доусона, Уотсон выбрала кольцо с бриллиантом весом около 1,5 карата.

При этом сама Уотсон никак не комментировала слухи о предполагаемой помолвке.

В сентябре Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты.