14:56, 5 марта 2026Мир

Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе

Fars: Иран полностью установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Ирану стали известны личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

«Удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе», — говорится в публикации.

По данным издания, Тегеран точно установил личности пилотов и авиабазы, с которых были совершены вылеты, а также их гражданство. Сообщается, что Иран готов решительно и жестко дать ответные меры на преступление.

28 февраля Израиль атаковал школу для девочек в иранском Минабе. Жертвами атаки стали более 100 учениц.

Портал Middle East Eye (MEE) сообщает, что школа дважды подверглась обстрелу. Уточняется, что после удара первой бомбы учитель и директор учебного заведения отвели школьниц в молельный зал. После первой атаки директор школы позвонил родителям и попросил забрать детей. Позже вторая бомба поразила место, где прятались выжившие после первого удара. В результате атаки в живых осталось лишь несколько человек.

