Появились подробности удара по школе для девочек в Иране

MEE: Школа для девочек в иранском Минабе дважды подверглась обстрелу

Школа для девочек в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана дважды подверглась обстрелу. Новые подробности атаки сообщает портал Middle East Eye (MEE) со ссылкой на очевидцев.

«Когда в школу попала первая бомба, один из учителей и директор отвели группу учениц в молельный зал, чтобы защитить их», — рассказал один из медиков Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ссылаясь на беседы, которые он вел в то время с выжившими.

Директор школы после этого позвонил родителям и попросил их приехать, чтобы забрать своих детей. После этого вторая бомба попала в место, где скрывались выжившие после первого удара. В итоге в живых осталось лишь небольшое количество тех, кто был в укрытии.

28 февраля Израиль нанес удар по школе для девочек в иранском Минабе. Жертвами атаки стали более 100 учениц.

Министр войны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к атаке на школу в Минабе, заявил, что Соединенные Штаты «никогда не наносят удары по гражданским объектам», но сейчас занимаются расследованием этого вопроса.