Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 5 марта 2026Мир

Появились подробности удара по школе для девочек в Иране

MEE: Школа для девочек в иранском Минабе дважды подверглась обстрелу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Школа для девочек в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана дважды подверглась обстрелу. Новые подробности атаки сообщает портал Middle East Eye (MEE) со ссылкой на очевидцев.

«Когда в школу попала первая бомба, один из учителей и директор отвели группу учениц в молельный зал, чтобы защитить их», — рассказал один из медиков Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ссылаясь на беседы, которые он вел в то время с выжившими.

Директор школы после этого позвонил родителям и попросил их приехать, чтобы забрать своих детей. После этого вторая бомба попала в место, где скрывались выжившие после первого удара. В итоге в живых осталось лишь небольшое количество тех, кто был в укрытии.

28 февраля Израиль нанес удар по школе для девочек в иранском Минабе. Жертвами атаки стали более 100 учениц.

Министр войны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к атаке на школу в Минабе, заявил, что Соединенные Штаты «никогда не наносят удары по гражданским объектам», но сейчас занимаются расследованием этого вопроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

    В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok