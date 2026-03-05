Китай анонсировал «решительные удары» по Тайваню

Китай анонсировал решительные удары по сторонникам независимости Тайваня

Китай пообещал наносить «решительные удары» по сторонникам независимости Тайваня. Об этом указано в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает ТАСС.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую "независимость Тайваня", противостоять вмешательству внешних сил», — указано в документе.

Отмечается, что Пекин также будет способствовать развитию отношений между Тайванем и материковым Китаем, попутно продвигая «великое дело воссоединения Родины».

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала пять уроков, проанализировав действия Израиля и США против Ирана. «Самая смертоносная угроза — враг внутри. Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир», — говорится в посте.