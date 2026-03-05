Корпорация МСП поддержала выход на биржу производителя высокотехнологичного оборудования

МСП Банк выступил соорганизатором и якорным инвестором выпуска облигаций

Корпорация МСП поддержала выход на биржу компании «Лазерные системы» (разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования на базе собственных лазерных технологий). Дочерний банк Корпорации — МСП Банк — выступил соорганизатором и якорным инвестором выпуска биржевых облигаций компании на сумму 200 миллионов рублей. Якорные инвестиции банка составили 10 процентов от объема выпуска — 20 миллионов рублей, говорится в сообщении Корпорации.

Привлеченные на фондовом рынке средства будут направлены на развитие аддитивного направления и увеличение серийного производства промышленных установок селективного лазерного сплавления металлических порошков. Ожидается, что это позволит компании укрепить свои позиции в стратегически важных сегментах — производстве промышленных 3D-принтеров и бесконтактных тестеров «Алкорамка», где «Лазерные системы» являются единственным отечественным производителем.

«Развитие высокотехнологичных производств необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны. Малый и средний бизнес сейчас активно вовлечен в процессы импортозамещения по ключевым производственным направлениям, включая аддитивные технологии и промышленную робототехнику. "Лазерные системы" — яркий пример инновационного бизнеса, который не только заместил зарубежные аналоги, но и производит продукты, превосходящие их по техническим характеристикам. Поддержка таких высокотехнологичных компаний позволяет решать стоящие сегодня перед российской промышленностью задачи, а также формировать научно-технический задел для дальнейшего развития», — заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что выход на биржу компаний малого и среднего бизнеса является эффективной альтернативой банковскому кредитованию и позволяет диверсифицировать источники финансирования.

Новый выпуск облигаций станет для «Лазерных систем» уже вторым размещением на бирже. Финансовые показатели компании демонстрируют рост: ожидается, что по итогам 2026 года выручка достигнет 2 миллиардов рублей, EBITDA — 417 миллионов рублей. Рост бизнеса подтверждается текущим портфелем контрактов на 2026 год, который на дату размещения составляет 1,2 миллиарда рублей.

«Успешное размещение первого выпуска подтвердило интерес рынка к нашей компании, а участие МСП Банка в новом выпуске открывает для нас возможности для масштабирования производства. Средства, привлеченные благодаря поддержке банка, позволят нам нарастить производство и закрыть потребность рынка в отечественном высокоточном оборудовании», — отметил генеральный директор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев.

