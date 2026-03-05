Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

МВФ: Иранский кризис — это бедствие и испытание на прочность мировой экономики

Конфликт на Ближнем Востоке проверит мировую экономику на прочность, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировало Bloomberg.

Она пояснила, что если боевые действия продолжатся, то это отразится не только на ценах на энергоносители, но и рыночных настроениях, экономическом росте и инфляции. Поэтому, чем скорее закончится это бедствие, тем лучше будет для всего мира.

Георгиева уверена, что новых потрясений того или иного масштаба не избежать. В большинстве случаев нельзя точно предсказать, какими они будут. По ее мнению, Азии следует готовиться к миру повторяющихся испытаний, причинами которых станут прорывные технологии, торговля и геополитика. Поэтому региону нужно добиться более тесного внутреннего взаимодействия, чтобы защитить себя от торговой неопределенности, которая, вероятно, сохранится.

Ранее сообщалось, что сильнее всего негативные последствия от приостановки поставок нефти через Ормузский пролив ощутят страны Восточной и Южной Азии. Самой серьезной зависимостью от импорта сырья по этому маршруту отличаются Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Но главным пострадавшим от приостановки поставок иранской нефти окажется Индонезия.