12:32, 5 марта 2026

МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

МИД Ирана опроверг слова США о хвастовстве ядерным потенциалом на переговорах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Маджид Тахт-Раванчи

Маджид Тахт-Раванчи. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи опроверг слова спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом на переговорах. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу MS NOW.

«Уиткофф пытался донести мысль о том, что Иран хвастался ядерными материалами, которые есть в нашем распоряжении, и именно поэтому переговоры не увенчались успехом. Это совершенно не соответствует действительности», — рассказал дипломат.

По словам замглавы иранского МИД, когда на переговорах зашла речь о 400 килограммах 60-процентного урана, Иран заявил, что это результат научных достижений страны, а не хвастался. Более того, иранские переговорщики указали, что готовы избавиться от него, если «получат что-то хорошее взамен».

Ранее Стив Уиткофф заявил, что иранская делегация во время первого раунда переговоров в начале 2026 года хвасталась, что у них достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.

