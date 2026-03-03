Уиткофф рассказал о хвастовстве Ирана своим ядерным потенциалом на переговорах

Уиткофф: Иран хвастался, что у него есть уран для создания 11 ядерных бомб

Иранские переговорщики в первом раунде переговоров в начале этого года хвастались, что у них достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Об этом заявил специальный посланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 килограммов 60-ти процентного [обогащенного урана] и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб», — сказал он.

По словам спецпосланника, иранские переговорщики гордились тем, что им удалось обойти всевозможные протоколы контроля и достичь соглашения о поставке 11 ядерных бомб, а также заявляли о своем «неотъемлемом праве» на обогащение ядерного топлива.

«Мы ответили, что президент [США Дональд Трамп] считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корню», — заключил он.

Ранее Уиткофф заявил, что провал переговоров с иранскими представителями и понимание США невозможности достичь ядерной сделки привели к атаке на Иран. Он уточнил, что Тегеран отказался от предложения американской делегации приостановить обогащение урана на десять лет.