Описана стратегия Израиля на Ближнем Востоке

Востоковед Василий Кузнецов: Израиль реализует стратегию «мир через силу»

В ходе конфликта с Ираном Израиль стремится реализовать стратегию «мир через силу». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Согласно данной концепции, мир на Ближнем Востоке может быть установлен только на основе увеличения израильской военной мощи и сильной Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, по словам востоковеда, Израиль также готов пересмотреть отношения с арабскими государствами — в том числе с теми, с кем были заключены «Соглашения Авраама» в 2020-2021 годах: Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, Марокко и Суданом.

Вместе с тем реализация целей израильского руководства остается под вопросом. «Многое зависит от продолжительности войны и от того, выдержит ли Иран это противостояние», — объяснил он.

Василий Кузнецов также рассказал о ключевых последствиях конфликта США, Израиля и Ирана для Ближнего Востока. По его мнению, роль Ирана в регионе может снизиться.