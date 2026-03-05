Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 5 марта 2026МирЭксклюзив

Описана стратегия Израиля на Ближнем Востоке

Востоковед Василий Кузнецов: Израиль реализует стратегию «мир через силу»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shir Torem / Reuters

В ходе конфликта с Ираном Израиль стремится реализовать стратегию «мир через силу». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Согласно данной концепции, мир на Ближнем Востоке может быть установлен только на основе увеличения израильской военной мощи и сильной Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, по словам востоковеда, Израиль также готов пересмотреть отношения с арабскими государствами — в том числе с теми, с кем были заключены «Соглашения Авраама» в 2020-2021 годах: Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, Марокко и Суданом.

Вместе с тем реализация целей израильского руководства остается под вопросом. «Многое зависит от продолжительности войны и от того, выдержит ли Иран это противостояние», — объяснил он.

Василий Кузнецов также рассказал о ключевых последствиях конфликта США, Израиля и Ирана для Ближнего Востока. По его мнению, роль Ирана в регионе может снизиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Предсказано будущее цен на нефть после полного закрытия Ормузского пролива Ираном

    Слон затоптал девушку на глазах у ее родителей

    Партнеру отказавшейся от орального секса на год девушки дали совет

    Описана стратегия Израиля на Ближнем Востоке

    Москвичам рассказали о погоде на 8 марта

    Британские ВМС сообщили о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Найдено природное средство для борьбы с метаболическими нарушениями

    В США подсчитали траты на перехват иранских дронов

    Рютте высказался о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok