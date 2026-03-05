Возможность лидерства Израиля на Ближнем Востоке оценили

Востоковед Кузнецов: Израиль не может вести за собой страны Ближнего Востока

Израиль не может стать лидером Ближнего Востока, хотя и стремится к доминированию в регионе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«О лидерстве в полном смысле слова здесь говорить сложно: лидер должен кого-то вести за собой», — объяснил он.

Кроме того, помимо Израиля на Ближнем Востоке существуют и другие страны, претендующие на лидерство. Ключевыми игроками остаются Турция и Саудовская Аравия. В свою очередь будущую роль Израиля, как и Ирана, определит исход текущего конфликта, считает востоковед.

Наконец, важную роль могут играть Египет и ОАЭ, но их будущее значение в региональной политике пока не вполне ясно, добавил эксперт.

