Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:19, 5 марта 2026Из жизни

Министр обороны одной страны пригрозил арестом встающим на колено перед женщиной мужчинам

В Уганде пообещали арестовать мужчин, встающих на колено во время предложения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Abubaker Lubowa / File Photo / Reuters

Глава министерства обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что любой мужчина, который сделает предложение руки и сердца, опустившись перед женщиной на одно колено, отправится за решетку. Об этом сообщает Africa Global News.

По словам министра, такая традиция — «придуманная белыми ерунда». Она чужда африканской культуре, поэтому всем мужчинам страны, встающим на колено перед женщиной во время помолвки, он пообещал неминуемый арест.

Кайнеругаба, старший сын президента Уганды Йовери Мусевени, известен эпатажными заявлениями. В последнем выступлении он не уточнил, по какой именно статье будут привлекать нарушителей, но его высказывания уже вызвали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились: одни поддерживают защиту местных традиций, другие считают угрозы абсурдными и нарушающими личную свободу.

Материалы по теме:
«Мужское государство» признали экстремистским в России. Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Мужское государство» признали экстремистским в России.Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
18 октября 2021
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!» Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
13 августа 2019

Ранее сообщалось, что судью Организации Объединенных Наций из Уганды приговорили в Великобритании к тюремному заключению за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Суд установил, что она воспользовалась своим статусом по отношению к угандийке «самым вопиющим образом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    В российском регионе обрушилась крыша жилого дома

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

    Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

    Появились новые кадры пуска иранских ракет

    Одно заявление Путина вызвало «психологическую травму» у стран ЕС

    Командира диверсионно-разведывательной группы ВСУ ликвидировали

    Трамп вновь выступил в защиту Нетаньяху

    Людям с бессонницей дали простой совет

    Глава МИД Ирана дал прогноз по «плану Б» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok