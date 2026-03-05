Министр обороны одной страны пригрозил арестом встающим на колено перед женщиной мужчинам

В Уганде пообещали арестовать мужчин, встающих на колено во время предложения

Глава министерства обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что любой мужчина, который сделает предложение руки и сердца, опустившись перед женщиной на одно колено, отправится за решетку. Об этом сообщает Africa Global News.

По словам министра, такая традиция — «придуманная белыми ерунда». Она чужда африканской культуре, поэтому всем мужчинам страны, встающим на колено перед женщиной во время помолвки, он пообещал неминуемый арест.

Кайнеругаба, старший сын президента Уганды Йовери Мусевени, известен эпатажными заявлениями. В последнем выступлении он не уточнил, по какой именно статье будут привлекать нарушителей, но его высказывания уже вызвали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились: одни поддерживают защиту местных традиций, другие считают угрозы абсурдными и нарушающими личную свободу.

Ранее сообщалось, что судью Организации Объединенных Наций из Уганды приговорили в Великобритании к тюремному заключению за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Суд установил, что она воспользовалась своим статусом по отношению к угандийке «самым вопиющим образом».