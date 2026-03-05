Реклама

19:25, 5 марта 2026Авто

Минздраву предложили спасти автомобилистов от несправедливого наказания

ТАСС: НАС предложил ввести маркировку для препаратов, несовместимых с вождением
Марина Аверкина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой по изменению подхода к информированию водителей о недопустимости совмещения приема некоторых лекарственных препаратов с вождением. Соответствующее обращение было направлено на имя главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко, пишет ТАСС.

Предложение возникло в ответ на законопроект, который прошел в Госдуме первое чтение. Им предусмотрена административная ответственность для водителей, которые будут управлять автомобилем в состоянии опьянения, вызванного приемом медицинских препаратов. В случае утверждения законопроекта нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также изъятие водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

В НАС пояснили, что производителям фармацевтической продукции нужно начать наносить специальную маркировку, предупреждающую о риске непосредственно на упаковку. Эта мера позволит оперативно и доходчиво донести информацию о том, что садиться за руль после приема конкретного препарата запрещено.

В организации подчеркнули, что в настоящее время права на управление автотранспортом имеют не менее 55 миллионов россиян. «В случае принятия такого нормативного акта тысячи водителей рискуют лишиться права на управление транспортным средством, так как попросту не узнают о внесении применяемого ими лекарственного средства в вышеупомянутый перечень», — пишут авторы инициативы. Также они указали, что подавляющее большинство россиян не читают листки-вкладыши к лекарствам.

Стоит отметить, что идея нанесения специальной маркировки обсуждалась еще в 2022 году и была одобрена Министерством внутренних дел РФ.

Ранее стало известно, что около десяти тысяч автомобилей в ожидании отправки в Россию застряли в странах Ормузского пролива из-за военного конфликта в регионе. Речь, прежде всего, об Иране и Омане, где парализована работа портов.

