18:21, 5 марта 2026Авто

В портах Ормузского пролива застряли тысячи машин для россиян

Mash: Около 10 тысяч машин в ожидании отправки в Россию застряли в Иране и Омане
Марина Аверкина

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Около десяти тысяч автомобилей в ожидании отправки в Россию застряли в странах Ормузского пролива из-за военного конфликта в регионе. Речь, прежде всего, об Иране и Омане, где парализована работа портов. По данным Telegram-канала Mash, продавцы не имеют никакой информации из-за отсутствия связи с иранской стороной.

Именно в Иране сейчас остается большая партия Mitsubishi и других японских и корейских машин, предназначенных для российского рынка. В Катаре и Омане находятся около ста премиальных автомобилей марок BMW, Mercedes, Audi, Infiniti, Toyota.

Источник отмечает, что при затягивании ситуации с поставками более чем на полтора месяца, продавцам придется возвращать покупателям внесенную за автомобили предоплату.

Ранее стало известно, что автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке. Так, популярный кроссовер BMW X5 в версии с М-пакетом с апреля может стоить более 20,7 миллиона рублей.

