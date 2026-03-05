Реклама

23:14, 5 марта 2026Мир

Момент падения самолета на жилые дома в США попал на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Момент падения самолета на жилые дома в пригороде Финикса (штат Аризона, США) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Легкомоторный самолет потерпел крушение из-за технических неполадок на борту. Уточняется, что он задел два жилых двухэтажных дома и рухнул на заднем дворе. При крушении части воздушного судна оказались разбросаны по округе — крыло оказалось на крыше, а части двигателя — в бассейне.

«Пострадали два человека, находящиеся в салоне самолета, и мужчина, который в этот момент отдыхал у себя дома. Все они госпитализированы с травмами», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о падении самолета во время учебно-тренировочного полета в районе поселка Джанаталап в Оренбургской области. Борт пропал с радаров около 10:40, самолет вылетел из аэропорта в 07:33, во время полета сработал маяк.

