Момент падения самолета на жилые дома в США попал на видео

Опубликовано видео падения самолета на жилые дома в США

Момент падения самолета на жилые дома в пригороде Финикса (штат Аризона, США) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Легкомоторный самолет потерпел крушение из-за технических неполадок на борту. Уточняется, что он задел два жилых двухэтажных дома и рухнул на заднем дворе. При крушении части воздушного судна оказались разбросаны по округе — крыло оказалось на крыше, а части двигателя — в бассейне.

«Пострадали два человека, находящиеся в салоне самолета, и мужчина, который в этот момент отдыхал у себя дома. Все они госпитализированы с травмами», — говорится в публикации.

