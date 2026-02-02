Учебный самолет разбился в России. На борту были курсанты, никто не выжил

При крушении учебного самолета под Оренбургом погибло три человека

В Орске Оренбургской области разбился самолет, совершавший учебно-тренировочный полет. По имеющимся данным, в самолете находились двое курсантов и пилот. Никто не выжил.

Самолет Diamond рухнул в районе поселка Джанаталап, к месту крушения направили спасателей. По информации Shot, борт пропал с радаров около 10:40. Источник РЕН ТВ добавил, что самолет вылетел из аэропорта в 07:33, во время полета сработал маяк. Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Каналу «112» между тем стали известны личности погибших при крушении самолета Diamond, который совершал учебный полет. Это пилот 1989 года рождения и двое курсантов 2004 и 2005 годов рождения. МЧС также опубликовало кадры с места крушения. Уточняется, что по прибытии на место спасателей МЧС России возгорания не было. На попавших в сеть снимках также видно обломки воздушного судна и работу специалистов на месте. Следственный комитет и транспортная прокуратура после крушения самолета начали проверку. Между тем, по данным Shot, самолет мог рухнуть из-за сваливания. Это происходит, когда воздушный поток начинает неправильно обтекать крыло и срываться с него.

Военный Ан-22 разбился под Иваново

В декабре прошлого года военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Сообщалось, что члены экипажа увели самолет от жилых домов при падении и Ан-22 разрушился на части. В Минобороны России уточнили, что самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта. Он упал в безлюдном районе.

Позднее в сети раскрыли имена и звания восьми жертв крушения самолета Ан-22 под Иваново. Все они оказались военнослужащими из Тверской области. На борту находились семь человек. Военные следователи возбудили уголовное дело, расследование ведется по статье 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»).

Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки на дальние расстояния войск и техники. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта.