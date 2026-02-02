Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 2 февраля 2026Россия

Учебный самолет разбился в России. На борту были курсанты, никто не выжил

При крушении учебного самолета под Оренбургом погибло три человека
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kadir AKKAYA / Shutterstock / Fotodom

В Орске Оренбургской области разбился самолет, совершавший учебно-тренировочный полет. По имеющимся данным, в самолете находились двое курсантов и пилот. Никто не выжил.

Самолет Diamond рухнул в районе поселка Джанаталап, к месту крушения направили спасателей. По информации Shot, борт пропал с радаров около 10:40. Источник РЕН ТВ добавил, что самолет вылетел из аэропорта в 07:33, во время полета сработал маяк. Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Каналу «112» между тем стали известны личности погибших при крушении самолета Diamond, который совершал учебный полет. Это пилот 1989 года рождения и двое курсантов 2004 и 2005 годов рождения. МЧС также опубликовало кадры с места крушения. Уточняется, что по прибытии на место спасателей МЧС России возгорания не было. На попавших в сеть снимках также видно обломки воздушного судна и работу специалистов на месте. Следственный комитет и транспортная прокуратура после крушения самолета начали проверку. Между тем, по данным Shot, самолет мог рухнуть из-за сваливания. Это происходит, когда воздушный поток начинает неправильно обтекать крыло и срываться с него.

Военный Ан-22 разбился под Иваново

В декабре прошлого года военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Сообщалось, что члены экипажа увели самолет от жилых домов при падении и Ан-22 разрушился на части. В Минобороны России уточнили, что самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта. Он упал в безлюдном районе.

Материалы по теме:
Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
24 января 2024
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
24 января 2024
Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов
Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов
12 марта 2024

Позднее в сети раскрыли имена и звания восьми жертв крушения самолета Ан-22 под Иваново. Все они оказались военнослужащими из Тверской области. На борту находились семь человек. Военные следователи возбудили уголовное дело, расследование ведется по статье 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»).

Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки на дальние расстояния войск и техники. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названы причины тревоги Финляндии из-за российской базы в Петрозаводске

    Раскрыт участвующий в деле о похищении российского подростка курьер мошенников

    Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

    Власти Оренбургской области впервые высказались о падении учебного самолета с курсантами

    Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

    Алаудинов рассказал о единственной мечте

    Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok