Россия
17:52, 10 декабря 2025Россия

Раскрыты имена и звания жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-22 под Иваново

Aif.ru опубликовал список жертв крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В сети раскрыли имена и звания восьми жертв крушения самолета Ан-22 под Иваново. Все они оказались военнослужащими из Тверской области, пишет tver.aif.ru со ссылкой на источник.

Согласно опубликованному списку, командиром судна являлся 52-летний майор Сергей Шмаков. Кроме того, на борту находились: помощник командира экипажа — 35-летний капитан Дмитрий Яценко, радист — 58-летний старший прапорщик Игорь Ишханов, инженер корабля — 40-летний старший лейтенант Алексей Дорофеев, инженер по авиационному оборудованию — 49-летний капитан Игорь Беликов, инженеры по десантному оборудованию — 43-летний Алексей Тыкшеев и 38-летний капитан Роман Коротков, а также штурман — 36-летний капитан Кирилл Вакуленко.

Ранее сообщалось, что на борту находились семь человек. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России, выживших в катастрофе нет.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области. Воздушное судно нашли в 150 метрах от берега на глубине 5 метров. Также сообщалось о фрагментах, найденных на земле.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».

