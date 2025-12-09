Реклама

17:31, 9 декабря 2025

Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование ведется по статье 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»). В ведомстве раскрыли судьбу находившихся на борту членов экипажа. В авиакатастрофе никто из них не выжил.

9 декабря при выполнении тестового полета самолет Ан-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково. На борту находились семь человек. В Минобороны России подтвердили факт катастрофы, уточнив, что воздушное судно упало в безлюдном месте. На место происшествия выехала комиссия Воздушно-космических сил России.

Предварительной причиной авиакатастрофы называется техническая неисправность.

Ан-22 совершил первый полет в феврале 1965 года и выпускался вплоть до 1976 года. Борт вмещает до 80 тонн груза и предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим турбовинтовым самолетом в мире. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».

