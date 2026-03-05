Реклама

06:31, 5 марта 2026Забота о себе

Мужчин предупредили о провоцирующем уменьшение пениса факторе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Витор Мелло предупредил, что из-за недостатка секса может уменьшиться размер пениса. Это неожиданное последствие воздержания он раскрыл мужчинам в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Мелло, при недостатке секса в худшую сторону меняются сразу три параметра: длина пениса, его толщина и упругость. Дело в том, что из-за нерегулярных эрекций ухудшается приток крови к половому органу, из-за чего к тканям поступает меньше питательных веществ. «Если мужчина три, четыре, шесть месяцев не испытывает регулярных эрекций, ткани начинают получать меньше сосудистой стимуляции. В долгосрочной перспективе это может повлиять на эластичность и упругость», — пояснил специалист.

Он добавил, что организму совершенно не важно, по какой причине секс отсутствует. «Будь то религиозный выбор, разрыв отношений или переутомление, ткани реагируют одинаково на недостаток стимуляции», — отметил сексолог. При этом он подчеркнул, что, поскольку здоровье полового члена зависит именно от частых эрекций, его можно поддерживать с помощью мастурбации.

Ранее сексолог Бен Дэвис рассказал об опасных причинах проблем с потенцией. Эректильную дисфункцию он назвал симптомом сердечно-сосудистых заболеваний.

    Мужчин предупредили о провоцирующем уменьшение пениса факторе

