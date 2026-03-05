Мужчинам назвали вескую причину надевать презерватив при оральном сексе

Сексолог Ольга Василенко призвала мужчин обязательно надевать презерватив во время орального секса. В своем Telegram-канале она назвала вескую причину делать это.

По словам Василенко, если не предохраняться во время орального секса, то можно заразиться вирусом папилломы человека, сифилисом, генитальным герпесом, гонореей, хламидиозом, трихомониазом и даже ВИЧ-инфекцией. Что касается последней, это происходит в редких случаях, уточнила сексолог.

Василенко добавила, что женщина женщинам тоже необходимо предохраняться во время овального секса. Делать это можно с помощью специальных латексных салфеток, объяснила специалистка.

