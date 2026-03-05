Реклама

В России доработали проект новых правил техосмотра

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Министерство внутренних дел подготовило новую версию постановления Правительства России, которым планируется ужесточить контроль за проведением технического осмотра (ТО) с 1 сентября этого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как отмечает газета, некоторые операторы оформляют фиктивные диагностические карты ТО на транспортные средства. В случае, если у компании за год фиксируют два подобных нарушения, полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, который лишает оператора аккредитации. После этого компанию отключают от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), в которой формируются карты. Согласно новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь автостраховщиков.

Помимо этого, документ предлагает внести детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Жалоба будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде, а срок ее рассмотрения составит 15 рабочих дней. По итогам ее рассмотрения ГИБДД сможет оставить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к ЕАИСТО.

Ранее автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин перечислил обязательные шаги по подготовке автомобиля к весне. По его словам, при подготовке машины нужно отмыть транспортное средство от реагентов и проверить состояние днища.

