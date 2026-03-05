Реклама

Бывший СССР
15:46, 5 марта 2026Бывший СССР

На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

Россия и Украина провели первый обмен пленными по женевским договоренностям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия и Украина провели первый обмен военнопленными по женевским договоренностям. Об этом сообщает украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными в своем Telegram-канале.

«Сегодня проведен первый этап обмена пленными, о котором было договорено на переговорах в Женеве», — отмечается в сообщении.

Ранее Украина получила 200 пленных бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ) в рамках обмена пленными с Россией. Как отметили в Координационном штабе, среди них были военнослужащие Сухопутных войск, Территориальной обороны, Военно-морских сил, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, Нацгвардии, также государственных пограничной и специальной транспортной служб.

