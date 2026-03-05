На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

Реклама

На Украине подтвердили возвращение 200 пленных по обмену с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украина получила 200 пленных бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ) в рамках обмена пленными с Россией. Возвращение украинцев в своем Telegram-канале подтвердил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Как отметили в ведомстве, среди пленных были военнослужащие Сухопутных войск, Территориальной обороны, Военно-морских сил, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, Нацгвардии, также государственных пограничной и специальной транспортной служб. В частности, среди переданных военнопленных оказались участники боев за Мариуполь.

Кроме того, отмечается, что обмен стал первым, реализованным в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговорах в Женеве. Штаб также анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время.

