Над российским курортным городом раздалась серия взрывов

Серия взрывов раздалась над городом Сочи в Краснодарском крае. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что слышали порядка десяти взрывов, вспышки от них видны из разных частей города.
Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил жителей и гостей курорта не терять бдительность и оставаться в безопасных местах.
Ранее стало известно, что российские силы отражали налет дронов ВСУ в районе Сочи и Анапы. Над курортными городами прозвучало более десяти взрывов. Несколько раз включалась сирена воздушной тревоги.