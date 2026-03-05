Над российским курортным городом раздалась серия взрывов

Shot: Над Сочи раздалась новая серия взрывов

Серия взрывов раздалась над городом Сочи в Краснодарском крае. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что слышали порядка десяти взрывов, вспышки от них видны из разных частей города.

Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил жителей и гостей курорта не терять бдительность и оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно, что российские силы отражали налет дронов ВСУ в районе Сочи и Анапы. Над курортными городами прозвучало более десяти взрывов. Несколько раз включалась сирена воздушной тревоги.