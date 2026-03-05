Реклама

Названо изменившее до неузнаваемости Ближний Восток катастрофическое событие

WP: Нападение ХАМАС на Израиль до неузнаваемости изменило Ближний Восток
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года до неузнаваемости изменила Ближний Восток. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Билал Сааб, передает The Washington Post (WP).

«Это колоссальный просчет, приведший к катастрофическим последствиям. Это катастрофическое событие в одиночку изменило облик Ближнего Востока», — указал эксперт.

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль. Представители движения заявили, что в ходе военной операции «Потоп Аль-Аксы» выпустили 5000 ракет, а несколько десятков боевиков проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа. В ходе нападения палестинцы захватили более 35 израильских солдат и поселенцев.

