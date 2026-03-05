Реклама

Одинокая блогерша купила свадебное платье и объяснила внезапный порыв

Одинокая блогерша купила свадебное платье из-за цены и прославилась в сети
Фото: Liz Martin / Unsplash

Американская блогерша Шайла Куинн купила свадебное платье и прославилась в сети. Интервью с ней приводит New York Post (NYP).

Инфлюэнсер из Нью-Йорка опубликовала видео, в котором рассказала, что купила подвенечный наряд, несмотря на отсутствие отношений. Свой внезапный порыв она объяснила привлекательный ценой платья: его стоимость снизилась с 4500 до 100 долларов (с 349 000 до 7770 рублей). В публикации одинокая девушка также уточнила, что платье идеально ей подошло.

В итоге ролик стал вирусным и набрал более четырех миллионов просмотров в TikTok. По словам Куинн, сначала она не хотела делиться находкой с аудиторией, переживая из-за хейта, однако зрители поддержали ее в комментариях. «Я думала, что меня посчитают сумасшедшей, а в итоге отклик был позитивным», — подчеркнула блогерша.

Кроме того, многие комментаторы писали, что тоже купили свадебное платье и вскоре встретили будущего жениха, добавила Куинн. «Я не искала платье, оно само меня нашло», — подытожила автор поста.

Ранее обруганная за деталь в образе невеста задала новый тренд.

