Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:58, 11 февраля 2026Ценности

Обруганная за деталь в образе невеста задала новый тренд

Екатерина Ештокина

Фото: Grbic / Shutterstock / Fotodom  

Невеста из Бостона Эвросина Авад-Парент вызвала споры в сети и задала новый тренд в свадебных образах. На ролик, опубликованный в TikTok, обратило внимание People.

23-летняя девушка опубликовала ролик, в котором позировала в свадебном платье, фате и очках для зрения. «Когда вы выйдете замуж, все будут говорить вам не носить очки... Очень важно не слушать», — подписала она пост.

Материалы по теме:
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Видео стало вирусным, набрав 1,4 миллиона просмотров. Некоторые пользователи сети обругали виновницу торжества за выбранные очки, однако большинство юзеров поддержали невесту, сделав комплимент непривычной детали в образе.

Некоторые люди беспокоились по поводу фотографий или макияжа, но другие отнеслись к этому с большой поддержкой, потому что знали, что это именно я. Я нечасто видела невест в очках, поэтому подумала, что это будет забавный тренд, который заметят лишь немногие, но он стал невероятно популярным. Увидеть всех невест в комментариях, которые писали, что собираются носить очки, или выкладывали свои фотографии, было просто невероятно

Эвросина Авад-Парентневеста из Бостона

По словам блогерши, в день свадьбы она хотела чувствовать себя естественно и не отказываться от привычных ей вещей. «В конце концов, это мой стиль, каждая невеста должна быть собой и делать то, что ей нравится. В день свадьбы я чувствовала себя уверенно, и, оглядываясь на фотографии, я вижу настоящую себя. Если очки придают вам веру в себя, то просто сделайте это, это ваша свадьба, будьте собой!» — заключила собеседница издания.

Ранее в феврале бывшая невеста певца Григория Лепса потратила на празднование 20-летия около 30 миллионов рублей. Празднование прошло в столичном рыбном ресторане, отмеченном звездой «Мишлен».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok