Экономика
14:32, 5 марта 2026Экономика

Операция США против Ирана ударила по карману рядовых американцев

USA TODAY: В США подорожал бензин из-за операции против Ирана
Кирилл Луцюк

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Операция США против Ирана обернулась для американцев подорожанием горючего. Об этом сообщило издание USA Today.

Оказалось, что 3 марта бензин в стране в среднем стоил 3,1 доллара, а за неделю до этого — 2,97 доллара. Однако 4 марта его стоимость выросла уже до 3,19 доллара. По мнению аналитиков, продолжение войны с Ираном приведет к росту стоимости горючего еще на 20-30 процентов за галлон (1 американский галлон — 3,78 литра). Это будет объясняться как проблемами с поставками, так и общей глобальной неопределенностью.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп неоднократно приводил снижение цен на бензин как доказательство эффективности своей экономической политики после того, как сменил Джо Байдена на посту главы государства. Однако, как полагают аналитики сервиса отслеживания цен на топливо GasBuddy, после нападения на Иран средние национальные цены на бензин постепенно поднимутся выше трех долларов за галлон. Средняя национальная цена на дизельное топливо уже выросла до 4,03 доллара по сравнению с 3,74 доллара на предыдущей неделе.

Все это означает, что американцы будут тратить больше денег на поездки на работу, отпуск и выезды по личным делам. Кроме того, вырастут цены на продукты питания и другие товары, доставляемые на дом. Упадут прибыли авиакомпаний, грузоперевозчиков и других отраслей, зависящих от транспортных перевозок.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рост мировых цен из-за войны в Иране не ведет к подорожанию бензина в России.

