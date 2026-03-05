Подорожание бензина в России из-за войны в Иране опровергли

Песков: Рост мировых цен из-за войны в Иране не ведет к подорожанию бензина в РФ

Рост мировых цен из-за войны в Иране не ведет к подорожанию бензина в РФ. Возможность роста цен на топливо опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Представителю Кремля задали вопрос, поручал ли президент правительству и ФАС предпринять меры в части контроля за ценами на автомобильное топливо. В ответ он заявил, что связанная с конфликтом на Ближнем Востоке международная конъюнктура не должна быть причиной для колебаний цен на топливо в России.

«Здесь нет никакой необходимости в каких-то дополнительных поручениях главы государства. Дело в том, что работает правительство, работает ФАС, и работает хорошо отлаженная система по контролю за ценами», — заявил Песков.

Власти Ирана перекрыли Ормузский пролив в ответ на массированные ракетные удары США и Израиля. Через ключевую транспортную артерию до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью. В случае перерастания конфликта в полноценную региональную войну, предупреждали эксперты, мировые цены на эталонную североморскую марку сырья Brent могут подскочить до 100-150 долларов за баррель и даже до 200-300 долларов.

Государства Восточной и Южной Азии в наибольшей степени ощутят на себе негативные последствия от приостановки поставок нефти. Сильнее всего от импорта сырья через ключевой на Ближнем Востоке пролив зависят Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Однако главным пострадавшим от приостановки поставок иранской нефти окажется Индонезия, где запасов топлива хватит всего на 25 дней.