Опытная путешественница назвала отличия россиян от остальных туристов в Таиланде

Опытная путешественница Саша Коновалова назвала отличия россиян от остальных туристов в Таиланде. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, в стране Азии быстро можно определить национальность иностранца. Так, по ее мнению, соотечественники одеваются в Таиланде определенным образом. «Видишь человека в белой рубашке с капюшоном — точно земляк. Эти накидки из марли даже называют "униформой русских туристов". Еще никогда я не видела, чтобы в Таиланде их носили люди других национальностей», — отметила она. Кроме того, добавила Коновалова, путешественники с фруктовыми корзинами в местных аэропортах — тоже вероятнее всего россияне.

Иностранцы, путешествующие группой, почти всегда из Китая, рассказала она. По наблюдению автора блога, гости из Поднебесной на завтраках в отелях любят жарить любую выпечку, а также ведут себя очень громко.

«Светловолосые, светлоглазые, с ярко-красной кожей от солнца и чрезмерной выпивки, шумные, наглые — это англичане.<...> Когда по улице идет пожилой мужчина, обнимающий за талию молодую тайку, я даже со спины могу сказать, что это немец», — поделилась россиянка.

Она отметила, что тайцев на улицах страны можно узнать по увешанным сумкам с брелкам с мягкими игрушками. Такими отличительными чертами могут быть и чехлы для телефонов с супергероями, смешные тапки, футболки на взрослых с детскими рисунками.

Ранее туристка из России описала отдых в Таиланде фразой «грязно, специфи­ческая еда, нет сер­ви­са». Также ей не понравилось, что ни на одном пляже ее гостиницы в Паттайе не было раздевалок, туалетов и душа.

