Пашинян высказался о своем брате-россиянине

Пашинян объяснил появление российского паспорта у своего брата эмиграцией

Брат премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Армен Пашинян — эмигрировал в Россию еще в 90-х годах. Так на брифинге политик прокомментировал появление у своего родственника российского паспорта, передает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Как и сотни тысяч граждан Армении, мой брат еще во второй половине 90-х уехал в Россию и жил там», — объяснил он.

При этом главе республики напомнили, что своих политических оппонентов, связанных с Россией, он называет «агентами КГБ».

Ранее Пашинян отреагировал на сообщение своей гражданской жены Анны Акопян о разводе. Он заявил, что уважает ее решение и извинился перед бывшей супругой за то, что причинил ей «множество страданий».

