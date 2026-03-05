Реклама

09:34, 5 марта 2026Силовые структуры

Педофила отправили на пожизненное по делу о найденной в коллекторе 12-летней девочке

В Югре суд приговорил к пожизненному убийцу и насильника 12-летней девочки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре суд приговорил к пожизненному сроку 40-летнего жителя Владимира Борисова по делу о насилии и расправе над 12-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Детское тело нашли на дне водосточного коллектора в 2011 году. Все это время дело оставалось нераскрытым. В 2022 году следствие установило причастность к преступлению мужчины, который скрылся. Он получил заочное обвинение и был объявлен в международный розыск. Спустя три года его задержали в Свердловской области, откуда доставили в Югру. Дело слушалось в закрытом режиме.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд дал условные сроки жительницам, мучавшим двух девочек-подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
