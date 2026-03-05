Мучавшие ножом девочек-подростков россиянки избежали колонии

В Кузбассе суд дал условные сроки жительницам, мучавшим двух девочек-подростков

В Мариинске Кемеровской области суд приговорил к 4,5 года условно двух жительниц, мучавших девочек-подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что летом 2025 года фигурантки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли домой к девочкам 14 и 17 лет и стали их бить. Одной из несовершеннолетних приставили к горлу нож. Все происходящее они снимали на камеру.

Сообщалось, что причиной нападения стало то, что школьницы накануне оскорбили девушек, и те решили их наказать. Во время угроз с ножом девочку заставили выпить 30 таблеток.

Фигуранток признали виновными по пунктам «а», «г», «д», «е» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Приангарье полицейские на ходу запрыгнули в машину для задержания россиянки.