Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:35, 9 сентября 2025Силовые структуры

Мучившим девочек-подростков россиянкам избрали меру пресечения

В Кузбассе суд отправил под домашний арест девушек за истязание подростков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест двух жительниц 20 и 27 лет по делу об истязании несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

По версии следствия, 28 августа девушки в состоянии алкогольного опьянения решили разобраться с подростками, которые ранее их оскорбили. Для этого они вошли в дом, где были обидчицы, и принялись их избивать. После одна из обвиняемых приставила к горлу подростка нож, заставляя выпить порядка 30 таблеток. Вторая фигурантка снимала происходящее на телефон. Обвиняемые запретили рассказывать о произошедшем полиции, угрожая расправой и поджогом дома.

Вскоре напавших задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании в отношении двух заведомо несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что поводом для нападения стал конфликт из-за забора одной из фигуранток. Молодой человек врезался в него, после чего началась словесная перепалка, в которой участвовала потерпевшая.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Названы сроки продажи аэропорта «Домодедово»

    Охранника задержали за мужеложство со школьником в российском регионе

    Платье вынудило популярную блогершу пролежать в машине час

    Просыпающихся в мокрых простынях людей предупредили о тяжелых болезнях

    Мучившим девочек-подростков россиянкам избрали меру пресечения

    В России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

    Крымский мост временно перекрыли

    В Германии указали на неспособность Украины одержать победу над Россией

    Начавшийся после взрыва пожар в пятиэтажке в Москве сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости