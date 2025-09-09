Мучившим девочек-подростков россиянкам избрали меру пресечения

В Кузбассе суд отправил под домашний арест девушек за истязание подростков

Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест двух жительниц 20 и 27 лет по делу об истязании несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

По версии следствия, 28 августа девушки в состоянии алкогольного опьянения решили разобраться с подростками, которые ранее их оскорбили. Для этого они вошли в дом, где были обидчицы, и принялись их избивать. После одна из обвиняемых приставила к горлу подростка нож, заставляя выпить порядка 30 таблеток. Вторая фигурантка снимала происходящее на телефон. Обвиняемые запретили рассказывать о произошедшем полиции, угрожая расправой и поджогом дома.

Вскоре напавших задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании в отношении двух заведомо несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что поводом для нападения стал конфликт из-за забора одной из фигуранток. Молодой человек врезался в него, после чего началась словесная перепалка, в которой участвовала потерпевшая.