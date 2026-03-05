Пенсионерка из Запорожья села за госизмену

В Запорожской области к 11 годам колонии приговорили 69-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает ТАСС.

Как установил суд, в июле 2023 года российская пенсионерка из села Плодородное через мобильное приложение украинского банка сделала денежный перевод Вооруженным силам Украины. Данный факт был выявлен сотрудниками ФСБ. За финансовую помощь войскам иностранного государства в отношении женщины возбудили уголовное дело о государственной измене.

