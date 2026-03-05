Реклама

15:23, 5 марта 2026Силовые структуры

Пенсионерка из Запорожья села за госизмену

В Запорожье 69-летней пенсионерке дали 11 лет за госизмену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Запорожской области к 11 годам колонии приговорили 69-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает ТАСС.

Как установил суд, в июле 2023 года российская пенсионерка из села Плодородное через мобильное приложение украинского банка сделала денежный перевод Вооруженным силам Украины. Данный факт был выявлен сотрудниками ФСБ. За финансовую помощь войскам иностранного государства в отношении женщины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее в Самарской области суд приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей.

