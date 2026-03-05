Реклама

20:41, 5 марта 2026

Перечислены самые модные бикини в 2026 году

Vogue: Бикини со сборками или жемчугом будут модными в 2026 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Sebastian Reuter / Getty Images for LASCANA

Редакторы журнала Vogue перечислили самые модные бикини в 2026 году. Материал появился на сайте издания.

В текущем году актуальны будут как минималистичные модели с треугольными чашками, так и варианты с различным декором, например с жемчугом, люверсами, пуговицами, цепочками или объемными цветами. Подобные изделия включили в ассортимент такие бренды, как Gucci, H&M, Mango и Coperni.

В то же время в тренде окажутся комплекты со сборками и с топами-бандо, а также топы и трусы в спортивном стиле. Кроме того, список пополнили бикини с анималистическими принтами и эффектом «металлик».

В феврале топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал россиянкам тренды в стрижках и окрашиваниях волос на весну 2026 года.

