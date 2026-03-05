Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Пользователей маркетплейсов предупредили о массовой краже аккаунтов

РИА Новости: Аферисты начали выманивать смс-коды от аккаунтов на маркетплейсах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Злоумышленники начали выманивать коды из смс-сообщений от маркетплейсов, чтобы выводить деньги с карт и оформить в рассрочку товары. На это обратил внимание журналист РИА Новости.

Киберпреступники чаще представляются сотрудниками банка, сообщают об угрозе для сбережений и просят озвучить «специальный код» для перевода средств на безопасный счет.

Если такой код передать мошенникам, то они получат доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. Аферисты могут даже оформить в рассрочку дорогие товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи.

Товар получает преступник с помощью пункта выдачи или курьера, а обязанность платить возникает у того человека, у которого был похищен личный кабинет. «Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги», — указал эксперт Галактион Кучава.

Специалист рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также юзерам рекомендуется установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что россиянам начали продавать «горящие туры» на весну по невероятным ценам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Ферму порнозвезды осадили сотни одержимых мужчин

    Раскрыта неожиданная опасность подарков к 8 Марта

    Описаны последствия войны Ирана и США для Ближнего Востока

    Пользователей маркетплейсов предупредили о массовой краже аккаунтов

    В США заявили о поражающих ударах Ирана

    Над российским курортным городом раздалась серия взрывов

    В США заявили о наземном наступлении курдов в Иране

    Тревел-блогерша описала еду в Америке словами «ничем не хуже российской»

    Назван достойный ответ на атаку российского газовоза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok