Пользователей маркетплейсов предупредили о массовой краже аккаунтов

РИА Новости: Аферисты начали выманивать смс-коды от аккаунтов на маркетплейсах

Злоумышленники начали выманивать коды из смс-сообщений от маркетплейсов, чтобы выводить деньги с карт и оформить в рассрочку товары. На это обратил внимание журналист РИА Новости.

Киберпреступники чаще представляются сотрудниками банка, сообщают об угрозе для сбережений и просят озвучить «специальный код» для перевода средств на безопасный счет.

Если такой код передать мошенникам, то они получат доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. Аферисты могут даже оформить в рассрочку дорогие товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи.

Товар получает преступник с помощью пункта выдачи или курьера, а обязанность платить возникает у того человека, у которого был похищен личный кабинет. «Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги», — указал эксперт Галактион Кучава.

Специалист рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также юзерам рекомендуется установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через «Госуслуги».

