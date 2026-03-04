Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:17, 4 марта 2026Путешествия

Мошенники начали продавать россиянам «горящие туры» на весну по невероятным ценам

Мошенники начали продавать россиянам горящие туры в Египет и Турцию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Joyseulay / Shutterstock / Fotodom

Мошенники активизировались на фоне конфликта на Ближнем Востоке и начали продавать россиянам «горящие туры» на весну по невероятным ценам. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Уточняется, что злоумышленники создают поддельные сайты известных турагентств или взламывают аккаунты турагентов в соцсетях. Они предлагают клиентам большие скидки на туры в Египет, Турцию, Сочи, но требуют сразу внести всю сумму. Когда деньги поступают на счет мошенников, сайт блокируется.

Россиянам посоветовали покупать путевки лишь через официальные сайты, проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре, а также наличие у него договора страхования ответственности.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Последнюю участницу одной террористической структуры задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok