Мошенники начали продавать россиянам «горящие туры» на весну по невероятным ценам

Мошенники начали продавать россиянам горящие туры в Египет и Турцию

Мошенники активизировались на фоне конфликта на Ближнем Востоке и начали продавать россиянам «горящие туры» на весну по невероятным ценам. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Уточняется, что злоумышленники создают поддельные сайты известных турагентств или взламывают аккаунты турагентов в соцсетях. Они предлагают клиентам большие скидки на туры в Египет, Турцию, Сочи, но требуют сразу внести всю сумму. Когда деньги поступают на счет мошенников, сайт блокируется.

Россиянам посоветовали покупать путевки лишь через официальные сайты, проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре, а также наличие у него договора страхования ответственности.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах.