Мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей

Мошенники стали предлагать россиянам билеты на частные джеты для вылета из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стоимостью 15 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».
Уточняется, что злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах. За сотни тысяч рублей они обещают трансфер до аэропорта, откуда якобы будет вылетать самолет. После внесения предоплаты скамеры перестают выходить на связь. Кроме того, мошенники пишут туристам с советом приобрести билет на рейс у «проверенного» перевозчика и уверяют, что сами уже успешно воспользовались такой услугой.
Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что вычислить злоумышленников просто. Для этого нужно позвонить в аэропорт и узнать все подробности об авиакомпании, запросить документы у туроператора или представителя бизнес-авиации, а затем проверить их в открытых источниках и реестрах или прийти в офис авиаперевозчика лично.
Ранее стало известно, что мошенники начали наживаться на застрявших в Таиланде россиянах. Они представляются службой поддержки авиакомпании Emirates и пытаются получить доступ к личным данным соотечественников.