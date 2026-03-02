Реклама

16:04, 2 марта 2026

Мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей

Мошенники стали предлагать россиянам билеты на частные джеты из ОАЭ
Алина Черненко

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Мошенники стали предлагать россиянам билеты на частные джеты для вылета из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стоимостью 15 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах. За сотни тысяч рублей они обещают трансфер до аэропорта, откуда якобы будет вылетать самолет. После внесения предоплаты скамеры перестают выходить на связь. Кроме того, мошенники пишут туристам с советом приобрести билет на рейс у «проверенного» перевозчика и уверяют, что сами уже успешно воспользовались такой услугой.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что вычислить злоумышленников просто. Для этого нужно позвонить в аэропорт и узнать все подробности об авиакомпании, запросить документы у туроператора или представителя бизнес-авиации, а затем проверить их в открытых источниках и реестрах или прийти в офис авиаперевозчика лично.

Ранее стало известно, что мошенники начали наживаться на застрявших в Таиланде россиянах. Они представляются службой поддержки авиакомпании Emirates и пытаются получить доступ к личным данным соотечественников.

