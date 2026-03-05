Реклама

16:47, 5 марта 2026

Популярные в 70-х брюки вернулись в моду

Vogue: Популярные в 70-х годах красные брюки вернулись в моду
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Популярные в 1970-х годах брюки вернулись в моду весной 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о штанах красного цвета, которые в указанный период времени были обязательным элементом гардероба для всех, кто хотел выделиться и заявить о себе, отмечают журналисты. Так, например, их демонстрировал вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

В свою очередь, в настоящий момент брюки такого цвета появились на показах весенне-летних коллекций брендов Akris, Gabriela Hearst, Prabal Gurung и Sa Su Phi. Манекенщицы сочетали их с блузами и свитерами в тон и полупрозрачными вязаными топами.

Ранее в марте сообщалось, что популярные в 1990-х годах юбки вернутся в моду весной 2026 года.

