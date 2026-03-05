Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на столицу региона России

Пострадавшие при атаке на Саратов находятся в медучреждениях

Все трое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов находятся в медучреждениях. Подробности о раненых сообщила пресс-служба губернатора региона, пишет РИА Новости.

«"Тяжелых" среди них нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заверил собеседник агентства.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате налета ВСУ повреждены социальные учреждения и жилые дома. Идет ли речь о региональной столице или о других муниципальных образованиях, он не уточнил.

По данным Минобороны России, в ночь на 5 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 76 беспилотников ВСУ. 33 из них уничтожены в Саратовской области. Атака произошла на фоне объявления президента Украины Владимира Зеленского о паузе в переговорах между Москвой и Киевом.